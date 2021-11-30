В США призвали к давлению на Россию из-за Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает уместным санкционное давление на Россию из-за «наращивания военной силы» на границе с Украиной.

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Как сообщает РИА «Новости», в ходе слушаний в сенате конгрессмен Уильям Хагерти выразил надежду, что Минфин США «направит мощный посыл» Москве посредством возможного «мощного финансового давления» в связи с якобы готовящейся военной агрессией России в отношении Украины.

«Я согласна. Это будет уместно», - заявила в ответ Йеллен.

С начала ноября НАТО сообщает о «необычных движениях и концентрации сил» российской армии на границе с Украиной. По словам главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, у российско-украинской границы находятся в том числе танки, артиллерия и беспилотники.