Антироссийские санкции застряли в Сенате США

В США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против России

Фото: J. Scott Applewhite/AP J. Scott Applewhite/AP

Администрации Джо Байдена не удалось согласовать оборонный бюджет США с Сенатом. Хотя в проекте и заложены новые санкции против Москвы, республиканцы считают их недостаточными, требуя включить более жесткие ограничения по линии «Северного потока — 2». По мнению политологов, блокировка обусловлена внутриполитической борьбой в США и мало связана с внешней политикой.

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В Сенате Конгресса США заблокировали дальнейшее утверждение проекта оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, который в том числе предусматривает новые санкции против России. Против перехода законопроекта на следующий этап выступили сенаторы из Республиканской партии, что не позволило набрать необходимые в рамках процедурного голосования 60 голосов.

Как заявил лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер, республиканцы «в очередной раз подорвали двухпартийный консенсус» в верхней палате американского Конгресса.

«Республиканцы просто заблокировали закон, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, на безопасность американцев», — указал Шумер.

Представители Республиканской партии не скрывали своих намерений в отношении проекта оборонного бюджета. По словам лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла, блокировка связана с тем, что демократы отказались принять в законопроект ряд поправок, в том числе по дополнительным санкциям против «Северного потока — 2».

В частности, Республиканская партия настаивает на добавлении в оборонный бюджет инициативы, которая обязывает президента США Джо Байдена не позднее чем через 15 дней после утверждения проекта ввести санкции против любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода, а также против основного акционера такой компании.

Что не поделили республиканцы и демократы

Республиканская партия уже давно критикует Белый дом за условную «мягкотелость» по вопросу «Северного потока — 2», в особенности за отказ от ограничительных мер в отношении компании-оператора газопровода.

Это решение администрация Байдена приняла еще летом, что стало результатом соглашения между президентом США и канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда Вашингтон обещал не препятствовать завершению проекта в обмен на гарантии Берлина по сохранению транзита российского газа через Украину и готовность к санкциям против Москвы в случае использования «Северного потока — 2» как инструмента давления.

По информации The Hill, Белый дом от договоренностей отступать не собирается, поэтому через Госдеп попросил демократов в Сенате заблокировать соответствующие поправки республиканцев против «СП-2» в проекте оборонного бюджета, чтобы не вызывать недовольство со стороны Германии.

Однако это не означает, что в законопроекте нет никаких новых мер непосредственно против России. Напротив, в оборонный бюджет собираются внести инициативы по введению санкций против 35 россиян, которых США подозревают в нарушении прав человека и коррупции. Более того, ряд поправок предполагают запрет на покупку и продажу облигаций в любой валюте, выпущенных ЦБ России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что прения по поводу «Северного потока — 2» на самом деле мало связаны с несогласием сторон по вопросам внешней политики, в том числе в отношении России, а касаются лишь внутриполитической борьбы в США. Так, политолог-американист Малек Дудаков считает, что все это во многом политическая игра республиканцев и демократов.

«Республиканцы пытаются шантажировать администрацию Байдена, чтобы она заняла более жесткую позицию в отношении России. Основная причина, почему это происходит, связана не с внешней политикой, а с внутренней ситуацией.



То есть республиканцы показывают, что они считают Байдена чрезвычайно мягкотелым в отношении России, а себя выставляют «ястребами». Таким образом республиканцы пытаются отомстить демократам за четыре года обвинений в том, что они якобы помогали России и получали поддержку из Москвы», — пояснил эксперт.

Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов также уверен, что цель республиканцев в данном случае не в том, чтобы защитить Украину или нанести ущерб России, а в ослаблении администрации Байдена.

«Республиканцы прекрасно понимают, что если произойдет задержка с принятием оборонного бюджета, то политическая вина за это ляжет на администрацию Байдена. А это моментально запустит разговоры о том, что Белый дом сознательно ослабляет обороноспособность США. Они руководствуются интересами внутриполитической борьбы, пытаясь ослабить политические позиции Белого дома и уменьшить ему свободу маневра по вопросам внешней политики. В данном случае осложнив Байдену возможность укрепления американо-германских отношений», — добавил эксперт.

Что будет делать Белый дом

Помимо санкций против России, американский проект о бюджетных ассигнованиях на оборону в размере примерно $770 млрд предполагает повышение зарплат военных на 2,7%, выделение средств на строительство 13 дополнительных боевых кораблей и создание специального управления по борьбе с экстремизмом в Вооруженных силах США.

Кроме того, в проекте присутствует план создания космической национальной гвардии, а также предложение по созданию двухпартийной комиссии для расследования всех подробностей о конфликте в Афганистане, который армия США со скандалом покинула летом.

По словам политолога Малека Дудакова, при желании демократы могут принять проект без республиканцев, поскольку обладают большинством в Сенате, но вряд ли пойдут на этот шаг, чтобы сохранить образ двухпартийности.

«В крайнем случае администрация Байдена может даже уступить в плане включения этих санкций, но отказаться их применять в будущем. Все же немалое количество ограничительных мер, принимаемых в Конгрессе, дают право на их внедрение, но не обязуют казначейство США или Госдеп это делать. Также у правительства США всегда есть возможность перенаправлять деньги из различных министерств на нужды обороны — так что американская оборонка в любом случае не обанкротится», — добавил эксперт.

Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ считает, что администрации Байдена вряд ли удастся переубедить Республиканскую партию в отношении давления на «Северный поток — 2». По его мнению, не исключено, что Белому дому придется пойти на уступки.