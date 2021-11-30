«Крым стал российским»: Лукашенко о принадлежности полуострова

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, его поездка в Крым будет означать признание российский принадлежности полуострова Белоруссией.

«Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным «такого вопроса нет».

По словам Лукашенко, в ближайшее время по договоренности с российским президентом он намерен посетить Крым, в котором не был с 2014 года.

«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», - сказал он.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.

Белоруссия до сих пор официально не признала Крым российской территорией, при этом разговоры о возможном признании регулярно ведутся. Так, в начале ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА «Новости» назвал Крым российской территорией.