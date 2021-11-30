Пока вы не уснули: судьба доллара в России и закрытие телешоу "Поле Чудес"

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Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его долю в расчетах. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».
Глава ЦРУ Уильям Джозеф Бернс в ходе своего визита в начале ноября в Москву обсудил возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.
Причиной госпитализации стала обострившаяся на нервной почве глазная болезнь. Сейчас парламентария ожидает операция, однако секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов не уточнил, какая именно.
Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем телешоу «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу. Передачу собираются запустить уже в новом формате.
Миллиардер и основатель UC Rusal Олег Дерипаска в ходе сессии форума «Россия зовет!» вновь раскритиковал политику Центробанка по повышению ставок.
Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, пишет РИА Новости. Гособвинитель запрашивал для Сергия четыре года колонии общего режима.
Россияне массово жалуются на действия финорганизаций, которые портят их кредитную историю. О запросах со стороны банков кредитных отчетов без разрешения пользователи рассказывают на популярных форумах.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я имею право избираться на новый срок, еще не решил, буду ли», - процитировало агентство президента.
Следственные органы не усматривают признаков насильственной смерти журналистки Наталии Поповой, тело которой было обнаружено в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК.
Мировые цены на нефть упали на 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа.