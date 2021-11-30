Пока вы не уснули: судьба доллара в России и закрытие телешоу "Поле Чудес"

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Путин раскрыл планы России на доллар

Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его долю в расчетах. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

Стали известны подробности визита главы ЦРУ в Москву

Глава ЦРУ Уильям Джозеф Бернс в ходе своего визита в начале ноября в Москву обсудил возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

Депутат Рашкин попал в больницу

duma.gov.ru

Причиной госпитализации стала обострившаяся на нервной почве глазная болезнь. Сейчас парламентария ожидает операция, однако секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов не уточнил, какая именно.

Первый канал закроет «Поле чудес»

Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем телешоу «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу. Передачу собираются запустить уже в новом формате.

Дерипаска поспорил с Набиуллиной

Миллиардер и основатель UC Rusal Олег Дерипаска в ходе сессии форума «Россия зовет!» вновь раскритиковал политику Центробанка по повышению ставок.

Суд вынес приговор по делу экс-схиигумена Сергия

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, пишет РИА Новости. Гособвинитель запрашивал для Сергия четыре года колонии общего режима.

Банки испортили кредитные истории россиян

Россияне массово жалуются на действия финорганизаций, которые портят их кредитную историю. О запросах со стороны банков кредитных отчетов без разрешения пользователи рассказывают на популярных форумах.

Путин ответил на вопрос о новом сроке

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я имею право избираться на новый срок, еще не решил, буду ли», - процитировало агентство президента.

Раскрыты подробности смерти пропавшей журналистки

Е1.ru

Следственные органы не усматривают признаков насильственной смерти журналистки Наталии Поповой, тело которой было обнаружено в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК.

Цены на нефть упали ниже психологической отметки