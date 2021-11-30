Лукашенко назвал причины миграционного кризиса

Миграционный кризис на границе спровоцировали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он отметил, что между страной и Евросоюзом было заключено соглашение о реадмиссии, по которому если мигранты попадали в ЕС через белорусскую границу, Минск забирал их обратно и размещал в своих лагерях для беженцев.
«Когда европейцы разорвали договор о реадмиссии я прямо заявил: "Что ж, вы разорвали договор, перестали сотрудничать и разговаривать с нами по вопросам границы, и Господь с вами. Ваши проблемы. Но я вас больше защищать, как в прошлом году не буду". Лагеря должны были они построить, и они начали, а потом прекратили. А я перестал оттуда забирать мигрантов», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что ЕС первым разорвал договор, а сейчас не хочет обсуждать эту тему, но начал вводить санкции.
«Тебе на шею набросили петлю, зажимают, и говорят: "Защищай меня". Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете. Хотя ни одного факта на столе нет. Вы начали удушение Белоруссии», — заключил Лукашенко.