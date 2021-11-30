Лукашенко назвал причины миграционного кризиса

«Когда европейцы разорвали договор о реадмиссии я прямо заявил: "Что ж, вы разорвали договор, перестали сотрудничать и разговаривать с нами по вопросам границы, и Господь с вами. Ваши проблемы. Но я вас больше защищать, как в прошлом году не буду". Лагеря должны были они построить, и они начали, а потом прекратили. А я перестал оттуда забирать мигрантов», — сказал Лукашенко.