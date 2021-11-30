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5 часов назад

Disney забанила серию «Симпсонов» 16-летней давности из-за Китая

Стриминговая платформа Disney+ заблокировала в Гонконге доступ к одному эпизоду мультсериала «Симпсоны». Об этом сообщила The Wall Street Journal. Серию Goo Goo Gai Pan сняли 16 лет назад, она посвящена поездке в Пекин и посещению площади Тяньаньмэнь. В мультсериале на площади установлена мемориальная табличка: «На этом месте в 1989 году ничего не произошло». Так авторы сделали отсылку к массовым студенческим протестам, которые китайские власти подавали с помощью танков.

Disney забанила серию «Симпсонов» 16-летней давности
Фото: youtubeyoutube

Серию Goo Gai Pan выпустили в 2005 году. Она отсылает к бойне на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Протесты длились с 15 апреля по 4 июня 1989 года. Независимый союз студентов Пекина требовал реформ и демократии в стране. К протестам присоединились студенты в Шанхае, Чунцине и Ухане.

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Но в итоге митинги подавила Народно-освободительная армия Китая. Число жертв не разглашали: по разным оценкам, количество погибших составило от нескольких сотен до нескольких тысяч. После разгона протестантов многих активистов приговорили к смертной казни.

С 1989 года власти запрещают любые упоминания событий на площади Тяньаньмэнь. В память о погибших запрещено собираться во всём Китае, кроме двух мест: в Гонконге и Макао. Ранее власти Китая добились запрета выдачи в поиске фотографии Tank Man, на которой изображён человек перед танками в Пекине.

Представители Disney не ответили на запрос WSJ, была ли заблокирована серия по требованию властей или сервис пошёл на самоцензуру. Однако компания заинтересована в китайском рынке и наряду с конкурентами старается не потерять к нему доступ.

Мультсериал «Симпсоны» известен своими отсылками к реальными события и предсказаниями. Авторы мультфильма за 6 лет до проведения церемонии угадали двух лауреатов Нобелевской премии 2016. Ранее в «Симпсонах» предсказали слежку Агентства национальной безопасности США за гражданами, а также появление видеозвонка.

30 апреля 2017 года в «Симпсонах» вышел эпизод с ловлей покемонов в храме. Так авторы отреагировали на суд над екатеринбургским блогером Романом Соколовским, которого за ловлю покемонов в храме приговорили к трём с половиной годам лишения свободы условно.

В мире,Роман Соколовский,Walt Disney,АНБ,Wall Street Journal,
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