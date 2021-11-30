«Достоверность вызывает сомнения»: эксперт о материалах суда по делу МН17

Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.

«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

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По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.

«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.

Нидерланды захотели инициировать новое разбирательство против России по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.

Планируется подготовить юридическую процедуру в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Вопрос будет стоять на повестке нового правительства, находящегося в стадии формирования.

Источники считают новую процедуру многообещающей для Нидерландов. По их мнению, Москва нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО будет принято новым кабмином Нидерландов.

Крушение рейса MH17

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). Погибли 298 человек.

Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого и был сбит лайнер.

Обвинение Москвы

В июле 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. Власти Нидерландов заявили, что «хотят добиться правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек.

В том же месяце министерство иностранных дел Украины призвало Россию признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17. Украинская сторона пообещала сделать все возможное для установления справедливости и наказания виновных. В ведомстве заверили, что принимают меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения Москвы к ответственности за нарушение обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Ранее Украина и Евросоюз (ЕС) выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию «признать ответственность» за крушение малайзийского Boeing 777, а также продолжать трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами «и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17».

Позиция России

Москва отрицает любую причастность к крушению MH17. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предоставила все данные с радаров по MH17, в то время как Киев отказывается отдавать информацию со своих радиотехнических систем слежения, а также переговоры с диспетчером.

По его словам, Украина ссылается на то, что якобы во время крушения все радары у них были выключены.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в свою очередь отреагировал на заявления об угрозах свидетелям по делу MH17. По его словам, эти заявления безосновательны и высосаны из пальца. Он также отметил, что следствие игнорирует некоторые обстоятельства по делу MH17. По его мнению, это двойные стандарты.

Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые представляет российская сторона. Охотно, без всякой проверки верят украинским представителям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что призывы к России признать вину за крушение рейса MH17 в небе над Донбассом в июне 2014 года неуместны и недопустимы. Он напомнил, что авиакатастрофа произошла в небе над Украиной.

Обвиняемые

В сентябре стало известно, что граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко не явились на слушания по делу о крушении Boeing 777.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, власти России отказали в допросе граждан, а украинская сторона заявила, что не знает о местонахождении Харченко. По его словам, все четверо обвиняемых имеют право выступить в суде.

Судья пообещал изучить дополнительные материалы, которые были предоставлены следствием: допросы свидетелей и заключения экспертов относительно поступивших ранее аудиозаписей.

По мнению российского и донецкого политолога, историка и журналиста Владимира Корнилова идея Нидерландов затевать юридическую процедуру в отношении России в ИКАО (Международная организация гражданской авиации ООН) по делу о крушении малазийского Boeing МН17, возникла у государства от безысходности.

«Голландская сторона увидела, что дело, которое рассматривают в Гааге, обращено против „стрелочников“ — людей, которые уж точно, по мнению следствия не имеют причастности к пуску пресловутого „Бука“, что оно не имеет особых перспектив. Вот и придумывают другие способы каким-то образом привлечь Россию к ответственности. Подали в ЕСПЧ межгосударственный иск, что, в общем-то, редкость большая. Сейчас подают жалобу в ИКАО. Спрашивается, а почему спустя столько лет? Почему сразу не подали? Что мешало?», — задается вопросами собеседник «Свободной прессы».

Ранее сообщалось, что Нидерланды по делу о крушении рейса MH17 намерены обратиться в ИКАО. Как утверждается в материале голландской новостной службы RTL Nieuws, Россия, якобы, нарушила Чикагскую конвенцию. По словам пресс-секретаря МИД Нидерландов, вопросом подачи иска займется новое правительство, которое сейчас формируется. «Стратегия процесса является конфиденциальной информацией», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

«Нидерланды пока не раскрывают подробности — говорят, что это будет „сюрприз“. Мол, мы не можем раскрывать все, потому что, тем самым, потеряем какие-то преимущества. Хотя, не могу понять — в чем тут преимущества? Это же не состязание какое-то, не торги по цене, а иск по процедурам ИКАО. В любом случае, другой стороне тоже нужно подготовиться, приготовить аргументы „против“ или „за“. Поэтому я не понимаю, в чем тут может быть секретность?», — размышляет Владимир Корнилов.

Вместе с тем, политолог убежден: если ИКАО по своим внутренним процедурам возьмется рассматривать трагедию малазийского Boeing, это будет очень неплохо:

«Заодно они изучат ответственность Украины за то, что она не закрыла воздушное пространство над зоной военного конфликта, что является грубейшим нарушением и законов, и внутренних правил того самого ИКАО. А потому, весьма любопытно, какой будет вердикт».

В МИД России раскритиковали публикацию нидерландского СМИ о давлении на адвокатов семей погибших в авиакатастрофе пассажирского Boeing 777, передает ТАСС.

По данным ведомства, 28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал «очередной пример классической дезинформации», в котором утверждается, что спецслужбы России оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров малайзийского «Боинга».

В министерстве отметили, что приведенные в статье доказательства неубедительны.

«Примеры «запугивания» были выбраны такие: двум адвокатам показалось, что после одного из судебных разбирательств за ними по дороге ехал автомобиль; один адвокат увидел у своего дома человека в солнечных очках, который «необычно гулял», — отметили в МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях», заявил, что Соединенные Штаты утаивают факты колоссальной важности, которые могли бы помочь узнать истину в деле о катастрофе малазийского Боинга MH-17, сообщает ТАСС.

«Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт», — заявил Лавров.

Глава российского МИД считает, что эти снимки несут в себе колоссальную важность для дела о сбитом самолете.

Ранее стало известно, что анонимность 12 свидетелей по делу MH-17 сохранится по решению суда.

Прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года, заявил прокурор Манон Риддербекс.

«Расследование причастности других людей все еще идет. В частности, это расследование сосредоточено на установление личностей экипажа ЗРК «Бук» и людей по линии командования... Расследование ведется уже несколько лет, и мы не ожидаем, что оно завершится раньше конца следующего года в связи со сложностью этого расследования», – передает ее слова РИА «Новости».