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47 минут назад

Молдавия заявила о работе над вступлением в Евросоюз

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску рассказал о работе страны над вступлением в Евросоюз, передает РИА Новости.

Молдавия заявила о работе над вступлением в Евросоюз
Фото: ТАССТАСС

«Молдавия надеется, хочет и работает над вступлением в Европейский союз, в том числе и в рамках “Восточного партнерства”. Мы надеемся получить более высокий уровень поддержки со стороны ЕС для тех проектов, которые позволят приблизить нашу страну к ЕС», — заявил Попеску.

Ранее Украина, Грузия и Молдавия попросили обеспечить им доступ к экономической зоне Европейского союза. По мнению руководства этих стран, объединение экономического пространства ускорит интеграцию с ЕС.

«Премьер-министры Ассоциированной тройки заявили, что их желание состоит в том, чтобы получить доступ к Единому экономическому пространству Европейского союза и максимально активизировать отраслевое сотрудничество для обеспечения физической интеграции Ассоциированных стран в Европейский союз», — пояснили в кабмине Грузии.

Бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс высказывал мнение, что все три республики смогут стать членами ЕС не раньше 2040 года.

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