Молдавия заявила о работе над вступлением в Евросоюз

«Молдавия надеется, хочет и работает над вступлением в Европейский союз, в том числе и в рамках “Восточного партнерства”. Мы надеемся получить более высокий уровень поддержки со стороны ЕС для тех проектов, которые позволят приблизить нашу страну к ЕС», — заявил Попеску.