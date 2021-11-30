В США пообещали России последствия за агрессию против Украины

За возобновление агрессии против Украины Россию ждут серьезные последствия. С таким обещанием выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем. Его слова передает РИА Новости.

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«Мы очень обеспокоены передвижениями у границ Украины. Мы знаем, что Россия часто сочетает такого рода действия с усилиями по внутренней дестабилизации страны», — заявил глава американского Госдепа.

По его словам, «любые действия» России по эскалации на Украине также вызовут озабоченность Литвы.