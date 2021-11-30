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38 минут назад

Латвия захотела «предупреждения» НАТО для России

НАТО и ЕС должны предупредить Россию, что в случае угрозы Украине последует ответ, заявил на пресс-конференции глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Латвия захотела «предупреждения» НАТО для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО и ЕС должны дать России четкий сигнал, что в случае угрозы Украине последует ответ», – цитирует Ринкевича РИА «Новости».

Ранее у главы ведомства состоялась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В МИД России заявили, что обеспокоены искусственным нагнетанием НАТО ситуации в Черноморском регионе.

Напомним, власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Киев не подтвердил. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Отношения Крыма и Киева ухудшились после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации. Власти Украины обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года объявила Россию страну-агрессором.

В мире,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,
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