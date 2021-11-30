В ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" как универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), сообщает РИА Новости.
"Спутник Лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ", - сказано в сообщении.
"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В ОАЭ препарат был зарегистрирован в октябре текущего года, а в январе была одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Отмечается, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является высокоэффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Согласно информации НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против штамма коронавируса "дельта" в течение трех месяцев после вакцинации. У людей в возрасте до 60 лет эффективность вакцины превышает 75%.