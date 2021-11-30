В ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" как универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), сообщает РИА Новости.

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"Спутник Лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ", - сказано в сообщении.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В ОАЭ препарат был зарегистрирован в октябре текущего года, а в январе была одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).