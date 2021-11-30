Разведка: США давят на Евросоюз по украинскому вопросу

США стали активнее давить на европейских союзников, пытаясь заручиться поддержкой в сдерживании России. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет ТАСС.

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«По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой», - подчеркивается в сообщении.

При этом в СВР отметили, что американцы и британцы пытаются «манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину».

«Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера», - заметили в Службе внешней разведки России.

Ранее западные СМИ сообщили о стягивании российских войск к границе с Украиной. Также о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной заявили и в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине.