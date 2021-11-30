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21 минуту назад

Украина впустую потратила $630 млн на поддержку гривны

Национальный банк Украины (НБУ) безрезультатно потратил сумму в $630 млн, чтобы поддержать гривну. Об этом пишет портал «finance.ua», ссылаясь на данные регулятора.

Деньги на ветер: Украина бездарно потратила $630 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В период с 22 по 26 ноября НБУ продал более $630 млн для поддержки гривны, что уже является рекордной суммой для страны. Однако действия регулятора не помогли национальной валюте. За неделю украинская гривна потеряла 31 копейку, упав до 26,56 гривны (73,31 рубля) за доллар.

На Украине зафиксировали крайнее обнищание населения

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году до 3,8% с 4%. При этом бюджет страны стал дефицитным (5,5% ВВП) с инфляцией 7,3%. Документ утверждался со средним курсом гривны в 29,1 (80,32 рублей) гривны за доллар.

Ослабление восстановления экономики на Украине обусловлено рядом факторов, в частности, влиянием карантина. Также на ситуацию повлияли высокие цены на энергоносители и текущее осложнение эпидемической ситуации.

В мире,FINANCE.UA - финансы Украины,
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