В США рассекретили документ о доступе ФБР к мессенджерам

В Сети опубликовали документ от ноября 2020 года, который рассказывает, к каким мессенджерам имеет доступ ФБР. Согласно ему, большая часть мессенджеров имеет схожие алгоритмы шифрования и почти все они в той или иной степени выдают персональные данные пользователей спецслужбам. При этом новый сервис Signal не предоставляет доступ к переписке, а Whatsapp делится всей информацией в аккаунтах в реальном времени.

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Американские СМИ опубликовали документ 2020 года под названием «Законный доступ», подготовленный совместно научно-техническим отделом и Отделом оперативных технологий ФБР. Он показывает, как силовые структуры могут легально получать огромные объёмы данных из мессенджеров, многие из которых выступают за безопасность и шифрование своих услуг.

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«Законный доступ» представляет собой внутреннее руководство ФБР по тому, какие данные правоохранительные органы могут запрашивать у девяти крупнейших мессенджеров. Оказалось, что самые популярные среди американцев сервисы, принадлежащие Meta (экс-Facebook) iMessage и Whatsapp, оказались самыми доступными.

iMessage предоставляет «ограниченное» содержание сообщений и основную информацию о пользователе. По ордеру на обыск он выдаёт и бэкапы сообщений в iCloud.

Whatsapp даёт ФБР полный доступ к сообщениям (но только у пользователей iPhone, делающих резервное копирование переписки в iCloud), предоставляет основную информацию о пользователе, его чёрный список, а по ордеру — ещё и адресную книгу. При этом он выдаёт pen register, позволяющий получать информацию о переписке и звонках пользователя с задержкой в 15 минут.

Viber предоставляет силовикам номер телефона и IP-адрес на момент регистрации, по запросу предоставляет метаданные о совершённых звонках. Содержания сообщений мессенджер не раскрывает.

Signal выдаёт ФБР только дату регистрации аккаунта и дату последнего посещения. Он также не делится содержанием переписки.

Наиболее скрытным оказался Telegram. Он не выдаёт информацию даже по решению суда. Единственное исключение, при котором мессенджер может выдать IP-адрес и номер телефона, — для расследования подтверждённых случаев терроризма.

Ранее Роскачество назвало WhatsApp самым опасным мессенджером. Приложение признали таковым из-за высокого риска случаев мошенничества. Этот мессенджер чаще всего используют злоумышленники в фишинговых схемах.