В Сенате США заблокировали проект с санкциями против РФ

Республиканцы заблокировали в Сенате американского Конгресса дальнейшее продвижение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, сообщает ТАСС.
В проект документа на сумму в 770 миллиардов долларов включены ограничительные меры против Москвы. Для перехода на следующий этап рассмотрения в Сенате были необходимы 60 голосов. Однако «за» высказались 45 сенаторов, против проголосовали 51.
Перед голосованием лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета, поскольку имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные санкции против трубопровода «Северный поток-2».
Как сообщалось ранее, администрация американского президента Джо Байдена добивается исключения из ежегодного оборонного бюджета страны поправок, которые предполагают ограничительные меры против проекта «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд представителей администрации Белого дома лично звонили некоторым конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету.