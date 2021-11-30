В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
45 минут назад

Республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против России

Республиканцы заблокировали в Сенате американского Конгресса дальнейшее продвижение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, сообщает ТАСС.

В Сенате США заблокировали проект с санкциями против РФ
Фото: ReutersReuters

В проект документа на сумму в 770 миллиардов долларов включены ограничительные меры против Москвы. Для перехода на следующий этап рассмотрения в Сенате были необходимы 60 голосов. Однако «за» высказались 45 сенаторов, против проголосовали 51.

Перед голосованием лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета, поскольку имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные санкции против трубопровода «Северный поток-2».

Как сообщалось ранее, администрация американского президента Джо Байдена добивается исключения из ежегодного оборонного бюджета страны поправок, которые предполагают ограничительные меры против проекта «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд представителей администрации Белого дома лично звонили некоторым конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету.

В мире,Энтони Блинкен,Митч Макконнелл,Джозеф Байден,ИТАР-ТАСС,
104
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители