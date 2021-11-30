В Сенате США заблокировали проект с санкциями против РФ

Республиканцы заблокировали в Сенате американского Конгресса дальнейшее продвижение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, сообщает ТАСС.

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В проект документа на сумму в 770 миллиардов долларов включены ограничительные меры против Москвы. Для перехода на следующий этап рассмотрения в Сенате были необходимы 60 голосов. Однако «за» высказались 45 сенаторов, против проголосовали 51.

Перед голосованием лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета, поскольку имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные санкции против трубопровода «Северный поток-2».