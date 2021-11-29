Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле. Шторм продвигается к российской акватории Черного моря и во вторник вечером может достичь юга России.

Фото: Ninabel20/Twitter Ninabel20/Twitter

Среди погибших - четыре местных жителя и один иностранец, гражданство которого не разглашается. Как отмечает турецкое издание Hurriyet, кровельные материалы, сорванные с крыши строящегося здания в Стамбуле, упали на проходивших мимо женщину и ее ребенка, который скончался в больнице. Одна женщина, которая поднялась на верхний этаж, чтобы отремонтировать крышу своего дома в районе Султангази Малкочоглу, была ранена, когда кусок доски отломился от крыши и ударился о ее голову. Женщина, которая была доставлена в больницу, скончалась, несмотря на все усилия медиков.

Как отметили источники в национальной метеорологической службе, порывы ветра в Стамбуле в понедельник вечером достигали 130 километров в час. Сообщается о как минимум сорока пострадавших, десятках поврежденных зданий, сорванных крышах домов, поваленных деревьях и конструкций, а также заблокированных автострадах. В городе произошло более полутора тысяч ДТП, выведены из строя 52 светофора. Для оказания помощи и локализации последствий стихийного бедствия мобилизованы несколько тысяч спасателей, врачей и представителей других служб.