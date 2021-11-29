Американский пророк сделал предсказание России на 2022 год

Американский ясновидящий Эдгар Кейси предсказал скорое воссоединение России с соседними странами. Об этом сообщает СМИ.
«По мнению Кейси, все будут вместе бороться с природными катаклизмами и даже смогут спасти мир», – пишут журналисты.
Создание нового государства предсказано на 2022 год. Такие изменения не вызовут начало новой мировой войны. В новой России отношения между людьми будут строиться на взаимоуважении. Вместе с этим могут произойти изменения в природе, а именно – смена мест полюсов.
«Народные новости» отмечают, что Эдгар Кейси точно предсказал сроки Второй мировой войны, распад СССР, а также нападение террористов на Нью-Йорк в 2001 году.
Ранее «ФедералПресс» писал, что болгарская провидица Ванга назвала имя человека, который спасет Россию.