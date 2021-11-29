В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
2 часа назад

Американский пророк сделал предсказание России на 2022 год

Американский ясновидящий Эдгар Кейси предсказал скорое воссоединение России с соседними странами. Об этом сообщает СМИ.

Американский пророк сделал предсказание России на 2022 год
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press /Konstantin Kokoshkin / Global Look Press /

«По мнению Кейси, все будут вместе бороться с природными катаклизмами и даже смогут спасти мир», – пишут журналисты.

Создание нового государства предсказано на 2022 год. Такие изменения не вызовут начало новой мировой войны. В новой России отношения между людьми будут строиться на взаимоуважении. Вместе с этим могут произойти изменения в природе, а именно – смена мест полюсов.

«Народные новости» отмечают, что Эдгар Кейси точно предсказал сроки Второй мировой войны, распад СССР, а также нападение террористов на Нью-Йорк в 2001 году.

Ранее «ФедералПресс» писал, что болгарская провидица Ванга назвала имя человека, который спасет Россию.

В мире,Эдгар Кейси,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители