В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
40 минут назад

СБУ расследует захват власти гражданами России и Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о подготовке захвата власти группой граждан Украины и России. Об этом сообщается на сайте службы.

СБУ расследует захват власти гражданами России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», — говорится в сообщении.

При этом в СБУ не раскрыли, кто именно является подозреваемым.

Ранее сообщалось, что СБУ допросила бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу по делу «вагнеровцев».

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бурба предложил спецоперацию по задержанию бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера после того, как президент решил уволить его с поста начальника управления разведки.

На Украине рассказали о способном остановить Россию оружии

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 россиянина по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию. Позже главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что «вагнеровцев» хотели выманить в Киев, но операция сорвалась из-за Зеленского. Президент Украины назвал это бредом.

В мире,Владимир Зеленский,Юрий Бутусов,Министерство обороны,СБУ,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители