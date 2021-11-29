СБУ расследует захват власти гражданами России и Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о подготовке захвата власти группой граждан Украины и России. Об этом сообщается на сайте службы.

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«Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», — говорится в сообщении.

При этом в СБУ не раскрыли, кто именно является подозреваемым.

Ранее сообщалось, что СБУ допросила бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу по делу «вагнеровцев».

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бурба предложил спецоперацию по задержанию бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера после того, как президент решил уволить его с поста начальника управления разведки.