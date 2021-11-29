На Украине рассказали о способном остановить Россию оружии

«Боюсь, что это не перспектива ближайших лет, так как связана она с получением определенного статуса для Украины. Скорее всего, будет увеличение американских баз непосредственно в Польше, что уже происходит, в Румынии. Нам придется, в первую очередь, рассчитывать на потенциал наших ВСУ и помощь со стороны других государств, прежде всего, оружием», — заключил Згурец.