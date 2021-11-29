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33 минуты назад

На Украине рассказали о способном остановить Россию оружии

ВСУ Украины обладают оружием, способным отразить авиационную атаку и обойти средства радиоэлектронной борьбы России. Об этом в эфире телеканала «Обозреватель» заявил киевский военный эксперт Сергей Згурец.

На Украине рассказали о способном остановить Россию оружии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в потенциальном вооруженном конфликте с Москвой ВСУ Украины помогут американские противотанковые установки Javelin, переносной зенитный ракетный комплекс Stinger, вертолеты Ми-17 и радиостанции HARRIS.

«Думаю, наиболее оптимальное и простое решение — это Ми-17. Больше вопросов к Stinger, потому что с Javelin, как я понимаю, Россия уже свыклась, она понимает, что их поставки уже есть и наращивание таких потенциалов вкладывается в логику взаимоотношений Украины и США», — сказал Згурец.

Он добавил, что Украина хотела бы приобрести еще зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и «Железный купол», но из-за «определенных финансовых ограничений» пока не может себе их позволить.

«В последнее время ВСУ также осваивают комплексы "Бук" и С-300, которые легко могут справиться с целью в виде 20 самолетов. В принципе, они способны сбить на первом этапе все потенциальное наступление», — отметил Згурец.

Также эксперт объяснил, почему в ближайшее время на Украине не появиться баз НАТО.

«Боюсь, что это не перспектива ближайших лет, так как связана она с получением определенного статуса для Украины. Скорее всего, будет увеличение американских баз непосредственно в Польше, что уже происходит, в Румынии. Нам придется, в первую очередь, рассчитывать на потенциал наших ВСУ и помощь со стороны других государств, прежде всего, оружием», — заключил Згурец.

В мире,Армия,Сергей Згурец,НАТО,
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