В «Талибане» ответили на вопрос «Чей Крым?»

Запрещенное ООН радикальное движение «Талибан» поддерживает позицию прежнего руководства Афганистана по статусу Крыма.
В интервью изданию «Октагон» официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что движение готово признать Крым российским, если так решили жители Крыма.
«Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними», - сказал Муджахид.
Он заявил, что Афганистан хочет иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией и выступает за стабильность в регионе.
«По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион», - заявил спикер.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.
Афганистан стал одним из первых государств, признавших Крым частью России.