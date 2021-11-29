В «Талибане» ответили на вопрос «Чей Крым?»

«По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион», - заявил спикер.