«Предлагает поторговаться»: зачем Турция захотела помирить Россию с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет быть посредником в разрешении кризиса между Украиной и Россией. По словам президента, турецкие власти уже неоднократно обсуждали этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. В Киеве предложение Эрдогана одобрили, российская сторона отнеслась к нему более прохладно.

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Эрдоган заявил, что Анкара готова вести переговоры "как с Украиной, так и с Путиным".

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"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", - сказал турецкий лидер журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Туркмении.

Эрдоган уточнил, что турецкие власти "много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в офисе Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции стать посредником между Киевом и Москвой. Подоляк отметил, что Турция является важным игроком в глобальной политике. Позиция Анкары, по словам советника, всегда аргументирована и учитывается другими, "причем далеко не только в нашем регионе".

"Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", - сказал Подоляк.

Однако в российских Госдуме и Совфеде считают предложение Турции неоднозначным из-за ее отношения к Крыму. Председатель думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников считает, что Анкара может поучаствовать в переговорах вокруг Донбасса, если заставит Киев соблюдать минские соглашения.

"Если у него [Эрдогана] есть какие-то предложения, учитывая его неформальные отношения с Путиным и Зеленским, наверное, он что-то может. В данной ситуации ясно, что российская сторона и Путин в том числе скажет: "Слушай, конечно, хорошо, что ты подключился, если ты решишь проблемы, которые не решили французский президент и немецкая канцлер, то пожалуйста, на здоровье". Если [Турция] заставит украинцев выполнять минские соглашения, то, мне кажется, Путин и Россия будут только за", - пояснил Калашников.

Он добавил, что если предложение Турции - лишь "уловка", чтобы снова начать обсуждать вопрос о принадлежности Крыма, то переговоры не стоит даже и начинать.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина и Россия должны вести переговоры напрямую как "братские страны", без всяких посредников.

"Турция в последнее время демонстрирует, что она влиятельная региональная держава, что она участвует во многих вопросах. Это делается для повышения авторитета Турции и самого Эрдогана", - пояснил он.

Член президентского совета по правам человека Богдан Безпалько также уверен, что России не нужно посредничество турецкого президента. Безпалько считает, что Турция подобными заявлениями стремится укрепить свой имидж.

"Для Турции это стремление усиливать свои позиции в регионе очевидно и понятно. И не только в области Крыма. Но и вообще в тех точках планеты, где интересы России и Турции соприкасаются или пресекаются - Сирия, Ливия, Центральная Азия. Фактически либо Турция предлагает с ней поторговаться и что-то выторговать в ее пользу, либо она угрожает, показывая, что способна, например, на украинско-российском поле нанести российской стороне какой-либо ущерб", - пояснил он.

Безпалько добавил, что Турция сейчас фактически выступает одной из сторон конфликта, поставляя Украине вооружения, которые она затем использует в Донбассе.