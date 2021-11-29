В НАТО назвали цену агрессии против Украины для России

«Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия», — заявил он в ходе пресс-конференции в Риге.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «на столе» в Кремле лежит решение о вторжении в республику, но оно пока не принято. Военный конфликт он назвал одной из альтернатив Москвы, однако не уточнил, об альтернативах чему идет речь. По мнению Кулебы, противостоять России можно не с помощью уступок, а лишь путем сдерживания.