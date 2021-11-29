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1 час назад

Генсек НАТО назвал цену агрессии против Украины для России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал России политические и экономические последствия в случае агрессии против Украины. Слова политика передает ТАСС.

В НАТО назвали цену агрессии против Украины для России
Фото: ReutersReuters

«Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия», — заявил он в ходе пресс-конференции в Риге.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «на столе» в Кремле лежит решение о вторжении в республику, но оно пока не принято. Военный конфликт он назвал одной из альтернатив Москвы, однако не уточнил, об альтернативах чему идет речь. По мнению Кулебы, противостоять России можно не с помощью уступок, а лишь путем сдерживания.

Эрдоган захотел решить вопрос Крыма

Москву уже не первую неделю обвиняют в планах нападения на Украину. Издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.

В мире,Дмитрий Кулеба,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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