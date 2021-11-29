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Глава МИД Украины заявил о «лежащем на столе» в Кремле решении

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «на столе» в Кремле лежит решение о вторжении в республику, но оно пока не принято. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает УНИАН.

Глава МИД Украины заявил о «лежащем на столе» в Кремле решении
Фото: ReutersReuters

«Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе". Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить желание у России от выбора в пользу вторжения. Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания», — сказал глава МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником в отношениях между Киевом и Москвой по вопросу урегулирования потенциального конфликта в регионе.

Издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.

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