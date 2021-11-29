Глава МИД Украины заявил о «лежащем на столе» в Кремле решении

«Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе". Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить желание у России от выбора в пользу вторжения. Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания», — сказал глава МИД.