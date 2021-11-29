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Pfizer приступила к разработке вакцины против нового штамма COVID-19

Елена Прошина
1 час назад

Американская компания Pfizer приступила к разработке вакцины против нового штамма коронавирусной инфекции — «омикрон», обнаруженного в ЮАР. Об этом в эфире телеканала CNBC рассказал глава организации Альберт Бурла.

Pfizer приступила к разработке вакцины против нового штамма COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Pfizer может создать вакцину против «омикрона» менее чем за 100 дней. Первые шаги в этом направлении в компании уже сделали.

«Начали в пятницу, сделав матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что сможем получить вакцину за менее чем 100 дней», — сказал Бурла.

В Pfizer считают, что существующие препараты от COVID-19 могут не сработать против нового штамма инфекции.

Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания оценила «омикрон», как «очень опасный, имеющий большое количество мутаций и высокую скорость распространения». На сегодняшний день новый штамм коронавируса уже выявили в Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Китае, Австралии и Израиле.

В мире,Pfizer,ВОЗ,
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