Pfizer приступила к разработке вакцины против нового штамма COVID-19

Американская компания Pfizer приступила к разработке вакцины против нового штамма коронавирусной инфекции — «омикрон», обнаруженного в ЮАР. Об этом в эфире телеканала CNBC рассказал глава организации Альберт Бурла.

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По его словам, Pfizer может создать вакцину против «омикрона» менее чем за 100 дней. Первые шаги в этом направлении в компании уже сделали.

«Начали в пятницу, сделав матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что сможем получить вакцину за менее чем 100 дней», — сказал Бурла.

В Pfizer считают, что существующие препараты от COVID-19 могут не сработать против нового штамма инфекции.