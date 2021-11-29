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«Чувак, не летай на самолетах»: в Сети ответили на претензии польского журналиста

Елена Прошина
15 минут назад

Над польским спортивным журналистом Каспером Мерком посмеялись сначала пользователи Twitter, где он опубликовал пост с фотографией обед в самолете «Уральских авиалиний», а потом и читатели Gazeta.pl, которая сделала репост его сообщения.

«Чувак, не летай на самолетах»: в Сети ответили на претензии польского журналиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мерк в Twitter опубликовал фотографию обеда из самолета «Уральских авиалиний», где в традиционном фольгированном контейнере лежат сосиска и макароны.

«На самом деле я редко выкладываю здесь фото еды, но ужин, который подают «Уральские авиалинии» на маршруте Екатеринбург - Рованиеми, заслуживает внимания. Да, блюдо «Макароны с колбасой» я представлял иначе», - написал журналист.

Подписчики его страницы удивились претензиям репортера.

«Ждешь в безмолвной надежде астраханскую икру?», - пошутил один из них.

«Не знаю, в чем проблема? Макароны? Есть! Сосиска? Есть! Что еще не вошло в название блюда?», - удивился другой.

«Боже мой ... это блюдо под названием телячья паста, которое подавали в прошлом году в одном из пабов в Варшаве - оно выглядело почти идентично, только колбаса (телятина?) была нарезана», - написал третий.

Многие читатели отмечали, что еда, фотографию которой опубликовал журналист, похожа на ту, что подают в польских больницах.

«Уральские авиалинии» пользуются кухонными услугами наших больниц?», - спросил один из них.

«Не хватает только бутерброда с хлебом», - поддержал другой.

Читатели польского издания Gazeta.pl, которое перепостило сообщение журналиста, также удивились его недовольству.

«Я бы предпочел спросить, достиг ли самолет пункта назначения, указанного в билете», - прокомментировал один из читателей.

«Пусть радуется, что самолет приземлился. Если вы хотите отличную еду, рекомендую вам летать с авиакомпаниями получше. Выбор из 10 видов блюд», - поддержал другой.

«Он, вероятно, получит премию «Журналист года», - съязвил третий.

«Изысканная еда в самолете не к месту. Блюдо должно быть насыщенным и без запаха. Чувак, не летай на самолетах, а езди на машине», - посоветовал ему еще один читатель.

«Путешествуют за наши деньги и еще обижены? Купите себе билет на свои деньги! Не знаете поговорку о дареном коне?», - возмутился другой.

В мире,Уральские авиалинии,
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