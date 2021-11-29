«Чувак, не летай на самолетах»: в Сети ответили на претензии польского журналиста

«Я бы предпочел спросить, достиг ли самолет пункта назначения, указанного в билете», - прокомментировал один из читателей.



«Пусть радуется, что самолет приземлился. Если вы хотите отличную еду, рекомендую вам летать с авиакомпаниями получше. Выбор из 10 видов блюд», - поддержал другой.



«Он, вероятно, получит премию «Журналист года», - съязвил третий.



«Изысканная еда в самолете не к месту. Блюдо должно быть насыщенным и без запаха. Чувак, не летай на самолетах, а езди на машине», - посоветовал ему еще один читатель.



«Путешествуют за наши деньги и еще обижены? Купите себе билет на свои деньги! Не знаете поговорку о дареном коне?», - возмутился другой.