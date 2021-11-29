Пока вы не уснули: Кремль о переговорах с Моргенштерном, оскорбление российской армии

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Кремль ответил на сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о переговорах властей с представителями рэпера Моргенштерна не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

«Это утка», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее информагентство Znak со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители администрации президента и продюсеры Моргенштерна обсуждают два варианта возвращения рэпера в страну.

Музыкант покинул Россию после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что он «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях».

Украинский полковник: россияне - нация трусов

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский заявил, что «трусливая» армия России будет спасаться бегством от украинских военных. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на эфир YouTube-канала «Апостроф».

Он рассказал, что во время Второй мировой войны на стороне коалиции Гитлера сражались более миллиона русских солдат. По мнению Недзельского, это доказывает трусость армии России.

«Россияне самая трусливая нация, нация трусов. Вы миллионами сдавались», — заявил он.

Он также считает, что армия России «побежит», если Украина сможет сразу оказать достойное сопротивление. Недзельский указал, что все рассказы о «русском солдате» и «русском Ваньке» не более, чем болтовня, «говорильня».

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Президент России Владимир Путин освободил многодетные семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации сегодня, 29 ноября.

Налоговые льготы коснутся тех семей, которые продали недвижимость для покупки жилья и улучшения жилищных условий. Норму распространят на доходы от продажи квартир, которые получены с1января 2021года.

Чтобы не оплачивать налог, новое жилье родители должны купить либо в год продажи старого, либо не позднее 30 апреля 2022 года. При этом кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не может быть больше стоимости новой или превышать 50миллионов рублей. Также никто из членов многодетной семьи на момент продажи не должен иметь другое жилье, площадь которого составляет более 50% площади приобретенного.

МИД анонсировал новые ограничения из-за омикрон-штамма

Оперштаб вскоре объявит о новых антиковидных ограничениях в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон». Часть решений принималась 26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», - ответил он на вопрос о возможных ограничениях.

В 20-х числах ноября ученые сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который получил название «омикрон» и содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Принято решение по компенсации советских вкладов

Владимир Путин подписал закон, согласно которому полная компенсация дореформенных вкладов граждан в Сбербанке откладывается до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному президентом документу, до 1 января 2025 года приостанавливается начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора".

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, которые были помещены до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации государственного страхования России и государственные бумаги СССР и РСФСР.

В России решили избавиться от термина «QR-код»

Российские власти решили свести к минимуму использование термина «QR-код» в общественной риторике из-за негативного отношения граждан к нему. Как сообщает РБК, сейчас в Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому вакцинированные, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации жители страны смогут посещать общественные места.

Как отметил один из федеральных чиновников, QR-код представляет собой лишь инструмент передачи информации — с его помощью можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Собеседник издания подчеркнул, что сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные меры, должен называться как-то иначе.

Лукашенко пришел в Минобороны с нестандартными погонами

пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании в Министерстве обороны страны в военной форме с нестандартными погонами — на них размещены не звезды, как у всех военнослужащих, а герб. Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко регулярно появляется на публике в форме с особенными погонами. Так, в июне 2021 года он приехал в той же форме в Могилевскую область, а на параде Победы 9 мая 2020-го появился в окружении военных при позолоченных погонах.

Как отмечало в 2004 году «Независимое военное обозрение», Лукашенко надевал на рабочие встречи военную форму еще в начале 2000-х. «Погоны у белорусского главнокомандующего без звезд, но зато с большими гербами посередине (прямо маршал или генералиссимус!); в этом году гербы от центра чуть смещены к краю погона. Пятнистая куртка на молнии в прошлом году была без шевронов, в этом обслуга, видимо, подсуетилась, пришила», — говорится в публикации от 15 октября 2004 года.

В центре Москвы произошла массовая драка

Мужчина получил тяжелые травмы головы во время конфликта на территории Тверского района столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«28 ноября в 1:00 в полицию поступила информация о конфликте с участием шести человек возле остановки общественного транспорта на ул. 1-я Тверская-Ямская. Было установлено, что между двумя группами мужчин из двух и четырех человек произошла драка, в ходе которой серьезно пострадал москвич 1991 года рождения. Он был госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга, острой правосторонней субдуральной гематомой лобной области, субарахноидальным кровоизлиянием, а также с переломами затылочной и левой височных костей. Вечером того же дня полицейские задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который может быть причастен к причинению тяжких телесных повреждений потерпевшему», - рассказал собеседник агентства.

Улететь из ЮАР: россиянам предложили билеты по 1 млн рублей

Российским туристам, застрявшим в ЮАР из-за закрытия границ на фоне обнаружения нового штамма COVID-19, предложили эвакуацию из страны на частном самолете. Об этом пишет РИА Новости.

«Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500. Общее время полета — 15-16 часов. Полет платный», — сообщили в Генконсульстве России в Кейптауне и добавили, что количество мест на борту ограничено — максимум 15 человек.

При этом уточняется, что цена одного авиабилета составляет 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей). В стоимость перелета включена ручная кладь и багаж весом до 21 килограмма.

Умер режиссер Владимир Наумов

На 94-ом году жизни скончался народный артист СССР, режиссер фильмов «Тегеран-43» и «Бег» Владимир Наумов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Владимир Наумов умер сегодня», - заявил представитель Союза кинематографистов.

При этом он не уточнил причину смерти режиссера. Информации о дате и месте прощания также пока нет.

Болельщики разозлились на российского биатлониста

Эксперты призывали убрать Евгения, занявшего 113-е место в спринте, из сборной. Болельщики иронизировали и просили бегать до антирекорда.

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи российский биатлонист Евгений Гараничев «отличился» в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он чуть было не вышел на старт без палок, но лучше бы не выходил совсем. 113-е место, четыре минуты отставания с тремя промахами. Если бы не забыл палки, боролся бы за место в топ-100.