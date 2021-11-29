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Президент Польши рассказал о рисках появления сухопутного пути миграции через Россию

Елена Прошина
11 минут назад

Президент Польши Анджей Дуда предположил, что есть вероятность возникновения сухопутного маршрута миграции из Афганистана в Европу через Россию. С соответствующим заявлением он выступил на совместной пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе, сообщает ТАСС.

Президент Польши рассказал о рисках появления сухопутного пути миграции через Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос журналистов о возможном появлении такого маршрута польский лидер ответил, что подобная опасность существует.

"Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет", - отметил Дуда.

Однако он выразил надежду, что российские власти "не допустят возникновения такой кризисной ситуации".

"В то же время риск абсолютно реален", - подчеркнул глава Польши.

Напомним, в состав Вишеградской группы входят Венгрия, Польша, Словакия, Чехия.

Ранее президент балтийской республики Гитанас Науседа заявил, что у Литвы нет надежд на то, что миграционный кризис у границ стран - членов Евросоюза с Белоруссией близок к разрешению. Он назвал ситуацию непредсказуемой. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13048557 (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13048557)

По его словам, белорусское руководство, которое Запад обвиняет в искусственном провоцировании миграционного трафика к границам ЕС, не собирается останавливаться.

В мире,Анджей Дуда,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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