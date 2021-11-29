«Киев прославляет пособников нацистов»: в Германии ответили на требование репараций

Очередные требования украинского посла в Германии Андрея Мельника назвали способом привлечения внимания. Такое заявление сделал экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт, отвечая на слова посла о репарациях за утраченные во время Второй мировой войны украинские культурные ценности, сообщает «Взгляд».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они», – заявил Гердт.

Видео дня

Ранее 29 ноября посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал выплатить репарации за украинские культурные ценности, утраченные во время Второй Мировой войны. Он также заявил о необходимости вернуть архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину в годы правления президента Леонида Кучмы.

«Требования господина Мельника обычно носят популистский характер. Наверняка он сам понимает, что говорит глупость. Но привлекать внимание к собственной персоне – его конек. Серьезно относиться к таким высказываниям не стоит, это очередной пиар-ход», – подчеркнул экс-депутат бундестага.

Он также отметил нелогичность требований, поскольку Украина то прославляет тех, кто сотрудничал с фашистами, то заявляет о репарациях от Германии.

«Пусть уж они как-то определятся. Они за «красных» или за «белых», – выразил недоумение Гердт.

Кроме того, по словам депутата прошлого созыва бундестага, стоит ящик Пандоры со взаимными претензиями постепенно закрывать, иначе их можно будет предъявлять до бесконечности.

«В итоге придется тем же полякам платить репарации России за разрушенную Москву и так далее. <…> Украинской власти следовало бы наконец заняться налаживанием дипломатических отношений со своими соседями – вместо того, чтобы их разрушать», – обратил внимание он.

Вместе с тем Гердт поделился впечатлением, что у Киева генеральная линия строчится на идее, что все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США.

«И это при том, что та же Германия и так уже перечисляет туда большие суммы на проведение реформ. В ФРГ все еще надеются, что на Украине действительно произойдут реформы. Не знаю, насколько хватит терпения», – добавил бывший депутат.

Не понял он и того, откуда у Украины возникла надобность в возвращении нот Баха.