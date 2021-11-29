Улететь из ЮАР: россиянам предложили билеты по 1 млн рублей

Российским туристам, застрявшим в ЮАР из-за закрытия границ на фоне обнаружения нового штамма COVID-19, предложили эвакуацию из страны на частном самолете. Об этом пишет РИА Новости.

«Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500. Общее время полета — 15-16 часов. Полет платный», — сообщили в Генконсульстве России в Кейптауне и добавили, что количество мест на борту ограничено — максимум 15 человек.

При этом уточняется, что цена одного авиабилета составляет 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей). В стоимость перелета включена ручная кладь и багаж весом до 21 килограмма.

Представитель организаторов полета пояснил, что чартер заказан крупной российской компанией, работающей в области фитнеса и спортивного туризма. До отмены авиасообщения фирма привезла клиентов в спортивные лагеря на юге Африки, а теперь заказала лайнер для их вывоза.

Российские дипломаты в ЮАР прорабатывают возможность организации вывозного рейса для граждан РФ. Об этом проинформировали в генконсульстве.

"В настоящее время генконсульством совместно с посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Ранее российские дипломаты в ЮАР создали Telegram-каналы для оперативного информирования граждан РФ о ситуации, один из них предназначен для консультирования россиян, находящихся на территории консульского округа посольства России в ЮАР, другой - для граждан, находящихся в Капских провинциях, за которые отвечает генконсульство в Кейптауне.

Стоит отметить, что прямых коммерческих рейсов из ЮАР в Россию нет. И нашим соотечественникам, пытающихся самостоятельно вернуться домой, приходится выбирать более сложные пути, например, через другие африканские страны.

Предполагается, что в ЮАР могут находиться порядка 1,5 тысячи россиян.

Россиянин Алексей Алексеев, который застрял в Южно-Африканской Республике после прекращения авиасообщения между Россией и ЮАР из-за нового штамма коронавируса, рассказал «Звезде», что он вместе с другими согражданами собирается обратиться в посольство РФ, чтобы получить рекомендации.

«Я планирую, да, сейчас, если народ наберется. Пока ничего нет. Попробуем сегодня сходить, послушаем, что скажут. Хотелось бы у консульства выяснить их рекомендации. Каким рейсом лучше, что они предложат», - объяснил мужчина.

Алексеев добавил, что он является организатором туров в ЮАР. Своих туристов он уже отправил на родину, а сам улететь не успел.

«Были куплены билеты на 6 декабря. Рейс был отменен. Возможно, будет предложен вариант улететь из другой страны в Африке. До этой страны нужно будет добираться самостоятельно. Пока я смотрю Эфиопские авиалинии, сейчас их вроде все рассматривают. Но тоже непонятно, там часовые пересадки, двумя пересадками идет рейс. Судя по тому, что они говорят, и тесты надо успеть сдать, есть шанс, что можно не улететь, где-то там посередине застрять», - отметил россиянин.

Ранее стало известно, что из-за прекращения авиасообщения между Россией и ЮАР после обнаружения нового штамма коронавируса, «омикрон», многие российские туристы застряли в Южной Африке.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Ранее медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.

Российские туристы, которые застряли в ЮАР из-за обнаружения нового штамма COVID-19 в Южной Африке, раскрыли подробности своей ситуации и описали ее словами «будем бить тревогу, если 1 декабря не улетим». Об этом пишет РБК.

По словам путешественника из Москвы, в подобном положении оказались не менее восьми знакомых ему людей, еще нескольких российских отдыхающих он встретил в аэропорту Йоханнесбурга.

«Думаю, многие планировали вернуться к понедельнику, в итоге застряли», — заявил он и отметил, что билеты на обратный рейс были куплены на 27 ноября, однако перевозчик Qatar Airways отменил вылет. При этом москвич добавил, что в настоящее время обстановка в республике «самая обычная».

Также путешественник отметил, что вынужден был вернуться вместе с женой к другим россиянам, которые тоже не смогли вылететь из страны, и они уже приобрели обратные билеты на 1 декабря. Сначала туристы планируют вылететь из Кейптауна в Аддис-Абебу, а оттуда — в Москву.

Еще несколько россиян рассказали, что у них выкуплены авиабилеты на 8 и 14 декабря из Кейптауна, при этом авиакомпании пока не отменили рейсы. «Полагаем, дело времени», — предположила одна из путешественниц.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них — Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.

Туристка Татьяна, которая застряла в ЮАР из-за распространения омикрон-штамма, рассказала «Звезде» об эпидемической ситуации в Кейптауне.

«Я думаю, что придется лететь через Эфиопию, конечно. Здесь, в Кейптауне, нормальная ситуация. Я могу сказать, что чувствуешь себя достаточно безопасно, потому что все носят маски на улице. Я не могу сказать, что здесь какая-то страшная ситуация. МИД говорит лететь. Но когда ты вылетаешь куда-то, то застрять страшно», - поделилась она.

Россиянка Ксения Рашкович, живущая в Южно-Африканской Республике, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что местные жители не обеспокоены появлением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Вообще, в ЮАР отношение к ковиду сильно отличается от российского. Здесь достаточно много параноиков, но, даже несмотря на это, сейчас все спокойны. Хороший знак ещё, что президент Сирил Рамапоса не выступает с официальными заявлениями, значит, локдауна пока не будет. Рассказывают про этот штамм, но, я думаю, ничего нового. Никаких мер не вводят. Только Европа закрывает. Из дома меньше выходить никто не стал, все по-прежнему работает, бары и рестораны до 11, тусовки продолжаются. Ограничения соблюдаются строго. Ни в один ТЦ, даже ни в один ресторан без маски тебя не пустят. Везде в ТЦ ходят специальные люди, которые напоминают про маски, если кто-то снял или слегка сдвинул», — рассказала она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон». Вероятность его потенциального дальнейшего распространения на глобальном уровне высока. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что на сегодняшний день в мире не зарегистрированы летальные исходы от штамма «омикрон».

Большинство диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм «омикрон», — добавили в ВОЗ.

ВОЗ также призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса. По данным организации, имеющиеся вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжёлого течения болезни и смерти при заражении штаммом «омикрон».

Ранее ВОЗ предупредила о том, что по предварительным данным, перенёсшие коронавирусную инфекцию лица могут иметь повышенный риск заражения открытым недавно новым штаммом «омикрон».

Этот штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.