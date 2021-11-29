Сакральная жертва для Зеленского: грозит ли Украине новый госпереворот

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об угрозе госпереворота с помощью убийства журналиста Юрия Бутусова, угодившего в скандал со стрельбой из гаубицы в Донбассе. Такие высказывания чиновников связывают с протестами оппозиции, назначенными на 1 декабря, слухами о введении военного положения и обострением противостояния Зеленского с украинскими элитами. Грозит ли Украине смена власти, разбиралась «Газета.Ru».

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Сакральная жертва для Зеленского

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что главреда украинского издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова могут превратить в сакральную жертву, чтобы спровоцировать восстание против президента Владимира Зеленского.

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного [Георгия] Гонгадзе (основатель и первый главред издания "Украинская правда", убийство которого в 2000 году спровоцировало протесты против президента Леонида Кучмы. - "Газета.Ru"). Такими темпами ему остается уже очень недолго - счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - написал Арестович в Facebook.

По мнению советника, журналист не вполне адекватен, поскольку уже превратился в черного пропагандиста с признаками распада личности, что показывает история с его выстрелом из гаубицы на линии фронта в Донбассе.

"Его очень качественно накачивают психологически. История с выстрелом из орудия показала это совершенно точно: подставил страну, подставил армию, подставил профессию, приписал себе стрельбу по живым людям, выстрелив давно и на полигоне", - подчеркнул Арестович.

Скандал вокруг Бутусова начал раскручиваться еще 27 ноября, когда журналист выложил в сеть видеоролик, на котором стреляет из гаубицы Д-20 с пожеланиями смерти "российским оккупантам" за голодомор. На записи он не исключил, что от залпа могли погибнуть люди, подав всю историю так, будто выстрел был сделан именно 27 ноября и на линии фронта. Как оказалось, стрельбы с участием Бутусова произошли достаточно давно и не в Донбассе, а во время учений по территориальной обороне. Однако это не помогло журналисту избежать обвинений в провоцировании "войны с Россией" со стороны Киева, а также запуска уголовного дела против него в госбюро расследований Украины.

Бунт из-за журналиста

Слова Арестовича об угрозе для жизни Бутусова несколько не вписываются в официальную реакцию. Хотя дело об убийстве грузинского журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году, о котором вспомнил советник, действительно сильно ударило по тогдашней украинской власти - с гибелью основателя "Украинской правды" связали администрацию президента Леонида Кучмы, что серьезно снизило рейтинги главы государства и отчасти разрушило его планы на третий президентский срок.

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты по-разному оценивают намеки Арестовича в отношении угроз Бутусову. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что журналист своим поведением вызывал негативную реакцию, заставив оправдываться украинских военных и дипломатов.

"Его действия власти обоснованно расценивают как провокацию, потому что они создали почву для серьезных обвинений на фоне напряженной ситуации в Донбассе, сообщений о возможном российском вторжении и определенного давления со стороны западных партнеров в части реализации минских соглашений. По сути, Бутусов создал кризис для власти", - пояснил эксперт.

В таких условиях, по мнению Бортника, слова Арестовича можно трактовать двояко - они могут быть как реальной информацией, так и элементом угрозы, направленной в отношении активных критиков власти, поскольку Бутусов известен своими выпадами в сторону команды президента.

"То есть в этом сообщении, возможно, кроется то, что люди должны понимать: если они становятся острием бритвы, направленной против власти, то их жизни угрожает опасность", - отметил эксперт.

В то же время глава правления украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что заявлениям советника главы офиса президента в отношении Бутусова в данном случае не стоит придавать особого внимания.

"Все, что говорит Арестович, стоит делить на два, а то и на три. Это творческая натура, актер, который любит играть в хайп и эмоционально резонансные заявления. Его слова - отражение конспирологии, которая проявляется у некоторых людей", - указал эксперт.

Сценарии госпереворота

Впрочем, заявления Арестовича непосредственно о бунте против власти вполне укладываются в активное обсуждение возможного госпереворота, которое запустил сам Зеленский на пресс-конференции 26 ноября. Как отмечал президент Украины, свержение власти якобы планировалось на 1 декабря и стоит за этим Россия вместе с некими людьми из окружения украинского олигарха Рината Ахметова, которого также пытаются втянуть в это.

Сам бизнесмен уже отверг любые подозрения со стороны Зеленского, раскритиковав президента за подобные теории. С точки зрения Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента политики, обсуждение госпереворота связывают с протестами, а также обострением противостояния Зеленского с политическими и экономическими элитами в целом.

"Элиты консолидировались против несистемного президента и его действий в сфере СМИ, закона об олигархах и по линии Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Также такие разговоры связаны с усилением давления на Украину со стороны Запада, поскольку в западных СМИ длительное время поддерживается информационная истерика о нападении России. Кроме того, в теме госпереворота существует фактор спецслужб Украины, у силовых структур всегда есть соблазн взять под контроль политические фигуры", - добавил эксперт.

При этом Владимир Фесенко из украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" считает, что речь идет не о перевороте в классическом смысле, вероятно, президент говорил о попытках дестабилизации в стране и провоцировании острого политического кризиса.

"Это вполне возможно, и тема "1 декабря" тут не случайна, она может быть связана с протестной акцией сторонников экс-президента Петра Порошенко, которая запланирована на эту дату. На ней могут быть провокации по штурму офиса президента и других госучреждений, а также провокации по столкновениям с полицией. Кроме того, 1 декабря Зеленский должен выступить с посланием в Верховной раде", - отметил эксперт.

Ждать ли свержения власти

Тема потенциальных политических потрясений не впервые всплывает в украинских СМИ, в том числе во время президентства Зеленского. Однако пока ни один из прогнозов о возможном "майдане" не оправдался. По мнению Руслана Бортника, вероятность госпереворота на Украине действительно существует, и на сегодняшний день она выросла.

"Ее рост связан с социально-экономическими проблемами, пандемией COVID-19, усилением внешнего давления и серьезным конфликтом между большей частью крупного бизнеса и традиционных украинских политиков с президентом и его командой. Более того, в стране постепенно крепчает и становится заметной военная элита, выросшая на событиях в Донбассе. Многие генералы, в том числе боевые, постепенно появляются в публичной плоскости. Они могут стать инструментом в попытках организации свержения власти или силового свержения руководства Украины", - указал украинский политолог.

Впрочем, такая точка зрения не единственная. Владимир Фесенко уверен, что риски провокаций есть, но вряд ли они найдут массовую поддержку.