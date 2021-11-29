Уволенные сотрудники госохраны собрали компромат на Зеленского

Блогер Анатолий Шарий заявил, что в скором времени ему передадут некий компромат на президента Украины Владимира Зеленского. Согласно его посту в Twitter, некие секретные документы ему отдадут уволенные сотрудники из Управления госохраны.

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Увольнения в госохране начались после того, как там отказались сбивать дрон журналистов. При этом решение об отставке удивило сотрудников, поскольку они считают, что действовали на законных основаниях.

«Сотрудники пребывают в шоке. И те, кого уволили, и те, кто еще на службе. В благодарность Зеленскому за такое отношение мне передадут кое-чо интересное», — заявил Шарий.