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Эрдоган выразил желание участвовать в решении вопроса Крыма

Свободная прессаиещё 7
41 минуту назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание быть посредником в разрешении кризиса между Россией и Украиной. При этом, Эрдоган особенно подчеркнул вопрос Крыма.

Эрдоган захотел решить вопрос Крыма
Фото: ReutersReuters

Вернувшись из Туркмении, Эрдоган дал интервью турецким СМИ, в котором рассказал о заботе «в первую очередь о крымских тюрках».

«Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы (регион - то есть, Крым) не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», - цитирует ТАСС турецкого лидера со ссылкой на Yeni Şafak.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным.

«Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», - сказал турецкий лидер.

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Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский провел со своим турецким коллегой переговоры, обсудив соглашение о свободной торговле.

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,ИТАР-ТАСС,
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