Эрдоган захотел решить вопрос Крыма

«Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы (регион - то есть, Крым) не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», - цитирует ТАСС турецкого лидера со ссылкой на Yeni Şafak.