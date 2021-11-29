Эрдоган захотел решить вопрос Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание быть посредником в разрешении кризиса между Россией и Украиной. При этом, Эрдоган особенно подчеркнул вопрос Крыма.
Вернувшись из Туркмении, Эрдоган дал интервью турецким СМИ, в котором рассказал о заботе «в первую очередь о крымских тюрках».
«Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы (регион - то есть, Крым) не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», - цитирует ТАСС турецкого лидера со ссылкой на Yeni Şafak.
Эрдоган подчеркнул, что Турция будет развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным.
«Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», - сказал турецкий лидер.
Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский провел со своим турецким коллегой переговоры, обсудив соглашение о свободной торговле.