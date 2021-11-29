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На Украине провели эротическое шоу в День памяти жертв голодомора

Елена Прошина
1 час назад

В украинском Львове местные блогеры провели вечеринку с эротическими танцами, мероприятие прошло в День памяти жертв голодомора. Праздник посвятили дню рождения блогера-миллионника Александра Залиско, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На Украине провели эротическое шоу в День памяти жертв голодомора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что организаторы о совпадении дат были в курсе.

Залиско отметил свой праздник 27 ноября. Гости проводили время в одном из залов Дома ученых, который является памятником архитектуры.

Танцующих в историческом здании гостей инфлюенсера развлекал диджей в костюме с крыльями ангела, а также несколько девушек в откровенных нарядах.

Согласно некоторым данным, украинские блогеры знали о совпадении дат. Так, один из приглашенных участников вечеринки сделал подпись к фотографии с угощениями со словами «голодная блогерская тусовка».

В свою очередь виновник торжества также заявил, что не планировал менять дату проведения праздника. Он ответил на обвинения в свой адрес в Instagram-аккаунте, назвав их «лицемерием». Само отмечание он охарактеризовал как «самую грандиозную вечеринку года».

День памяти жертв голодомора отмечается на Украине с 1998 года. Каждый год 27 ноября традиционно проходит минута молчания, у памятников умершим от голода людям участники акций зажигают свечи. В то же время украинские власти периодически придают дате политическую окраску, называя голод 1932–1933 годов «геноцидом украинского народа».

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