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Лукашенко рассказал о намерении «польских мерзавчиков» разрушить Евросоюз

Lenta.ru
59 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил польских политиков в намерении разрушить Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался во время совещания в министерстве обороны республики, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал о желании «польских мерзавчиков» разрушить ЕC
Фото: Kacper Pempel / ReutersKacper Pempel / Reuters

Он рассказал о поездках «польских мерзавчиков» в зарубежные страны и указал на цели подобных визитов. «Вчера обратили внимание [премьер-министр Польши Матеуш], Моравецкий куда поехал? В Великобританию. Я уверен... Вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — объяснил Лукашенко.

Глава государства заявил, что США не нужны партнеры, которые «могут встать вровень с ними», а Великобритания вышла из ЕС, поскольку «ничего не нашла в этом». При этом, по его словам, некоторые польские политики уже в открытую заявляют, что не видят смысла в нахождении своей страны в ЕС без миллиардных дотаций.

Ранее Лукашенко выступил с обращением к народу Польши и попросил его образумить свое «обезумевшее» и «потерявшее реальность» руководство. По его мнению, за счет миграционного кризиса польские власти пытаются решить проблемы финансирования со стороны ЕС и критики граждан по отношению к правительству.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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