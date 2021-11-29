Лукашенко рассказал о желании «польских мерзавчиков» разрушить ЕC

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил польских политиков в намерении разрушить Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался во время совещания в министерстве обороны республики, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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Он рассказал о поездках «польских мерзавчиков» в зарубежные страны и указал на цели подобных визитов. «Вчера обратили внимание [премьер-министр Польши Матеуш], Моравецкий куда поехал? В Великобританию. Я уверен... Вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — объяснил Лукашенко.

Глава государства заявил, что США не нужны партнеры, которые «могут встать вровень с ними», а Великобритания вышла из ЕС, поскольку «ничего не нашла в этом». При этом, по его словам, некоторые польские политики уже в открытую заявляют, что не видят смысла в нахождении своей страны в ЕС без миллиардных дотаций.