Обзор иноСМИ: "могила" для Литвы и "долг Британии перед Черным морем"

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Фото: Reuters Reuters

«Третья мировая стучится в нашу дверь»

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Норвежский портал TV 2 выпустил материал под заголовком «Третья мировая стучится в нашу дверь», в котором заявил об угрозе военного столкновения Украины и России. США ранее выражали озабоченность по поводу активности РФ на границе с Украиной, назвав ее «необычной», а глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предупреждал о возможном нападении с нескольких фронтов, в том числе через Белоруссию.

Старший научный сотрудник Института оборонных исследований Тор Буккволл заявил, что причиной эскалации стало нежелание сторон продолжать переговоры, не дающие результата. По его мнению, ситуацию можно рассматривать как побуждение к переговорам и попытку повлиять на позиции Запада, заставив его оказать большее давление на Украину ради соблюдения интересов России.

«Долг Британии перед Черным морем»

Черное море выглядит неспокойным на фоне роста напряженности на границе Украины, пишет в своей статье для The Spectator британский политолог, автор книг о России Марк Галеотти. По его словам, может показаться, что это не имеет большого значения для британцев, но «в эпоху глобализации цепочек поставок, международных обязательств в области безопасности и «поворота Великобритании к Индо-Тихоокеанскому региону» это важнее, чем многие думают».

По мнению Галеотти, Черноморский регион рискует превратиться в небезопасную «анархическую среду» на фоне российского господства. Он заявил, что Черное море следует считать «центральными воротами» между Европой и Евразией и Евроатлантическим и Индо-Тихоокеанским регионами, в таком случае «в дело вступят Великобритания и ее интересы». Политолог уверен, что у Лондона есть «долг перед Черным морем» - обеспечить стабильный доступ туда западных стран, а также помочь Украине и Грузии. Он подчеркнул, что тому, кто контролирует Черное море, гораздо проще «проецировать силу в Восточном Средиземноморье», кроме того, 12 процентов всей морской торговли по-прежнему идет через Суэцкий канал.

Китай жестко отвечает «безрассудной» Литве

Китай ужесточает свой подход к Литве, поскольку «безрассудные балтийские политики» покушаются на национальные интересы КНР, пишет Global Times. МИД Китая перешел от мягких предупреждений к официальному осуждению политики Литвы, предупредив, что страна «заплатит высокую цену за свои ошибки».

В конце прошлой недели Пекин объявил о решении снизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, после чего под ударом оказалась двусторонняя торговля и инвестиции. Эти меры стали ответом на заявления Литвы о независимости Тайваня и открытие его представительства в своей стране. В МИД объяснили, что отсутствие китайского посла в Литве означает, что механизмы обмена и сотрудничества между двумя государствами приостановлены.

Британские ученые оценили опасность омикрон-штамма

Дельта-штамм вызывает большее беспокойство в среде британских ученых, чем новая омикрон-мутация коронавируса, заявил главный врач Англии Крис Уитти на фоне растущих международных опасений. Как пишет Telegraph, Уитти назвал правильным решение правительства ограничить въезд в страну из ЮАР, но призвал власти не перебарщивать.

Он предупредил, что любая попытка ввести более жесткие ограничения может обострить недовольство общества. Уитти призвал правительство сосредоточиться на «более насущных угрозах». Telegraph отмечает, что на фоне действий властей лондонский индекс FTSE 100 упал на 3,6 процента - самое большое падение за более чем год. Советник британского правительства по вакцинации Джон Белл отмечал, что в итоге может получиться так, что новый штамм будет лишь провоцировать «насморк и головные боли» у вакцинированных.

Франция призвала Британию взять ответственность за мигрантов

Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что Франция не должна быть «заложницей внутренней политики Великобритании», и призвал Лондон взять ответственность за мигрантов, которые стремятся попасть на британскую территорию. Как пишет Le Figaro, такой заявление Дарманин сделал по итогам встречи с представителями других стран ЕС.