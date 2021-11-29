Япония закрывает границы из-за нового штамма COVID-19. Как заявил премьер-министр Фумио Кисида, для предотвращения проникновения в страну южноафриканского варианта коронавируса «омикрон» с 30 ноября запрещается въезд всех иностранцев. Также страна отменяет послабления для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу виз, передает «Интерфакс» .

Со вторника строгий карантин вводится для японцев, которые возвращаются из стран, где выявлен «омикрон». В частности, десять дней изоляции в специально учрежденных местах должны выдержать те, кто приезжает из стран юга Африки: Малави, Замбии, Мозамбика, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Намибии и Ботсваны, а также еще 14 стран, которые не называются.