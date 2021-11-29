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Япония закрывает границы из-за нового штамма COVID-19

BFM.RU
48 минут назад

Государственный институт инфекционных заболеваний страны присвоил «омикрону» самый высокий уровень опасности

Япония закрывает границы из-за нового штамма COVID-19
Фото: ReutersReuters

Япония закрывает границы из-за нового штамма COVID-19. Как заявил премьер-министр Фумио Кисида, для предотвращения проникновения в страну южноафриканского варианта коронавируса «омикрон» с 30 ноября запрещается въезд всех иностранцев. Также страна отменяет послабления для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу виз, передает «Интерфакс».

Со вторника строгий карантин вводится для японцев, которые возвращаются из стран, где выявлен «омикрон». В частности, десять дней изоляции в специально учрежденных местах должны выдержать те, кто приезжает из стран юга Африки: Малави, Замбии, Мозамбика, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Намибии и Ботсваны, а также еще 14 стран, которые не называются.

Государственный институт инфекционных заболеваний страны присвоил «омикрону» самый высокий уровень опасности: «вариант, вызывающий беспокойство».

В мире,Интерфакс,
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