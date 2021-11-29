Шотландия зафиксировала шесть случаев омикрон-штамма

Шотландия зафиксировала первые шесть случаев штамма коронавируса «омикрон». Об этом BBC Scotland.

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Согласно информации шотландского правительства, четыре случая были обнаружены в Ланаркшире, а еще два в районе Большого Глазго и Клайда.

В настоящее время устанавливается откуда новый штамм мог оказаться в стране, а также с кем в последние недели контактировали заболевшие.

Секретарь кабинета министров по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Шотландии Хамза Юсуф заявил, что это «тревожное время» для шести пациентов с новым вариантом коронавируса.

«Все получат помощь и поддержку экспертов, а Министерство общественного здравоохранения Шотландии во всех случаях предпримет усиленное отслеживание контактов. <…> Это поможет установить происхождение вируса и определить других людей, с которыми они (пациенты - Прим. ред.) контактировали в последние недели», — подчеркнул Юсуф.