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Шотландия зафиксировала шесть случаев омикрон-штамма

Елена Прошина
1 час назад

Шотландия зафиксировала первые шесть случаев штамма коронавируса «омикрон». Об этом BBC Scotland.

Шотландия зафиксировала шесть случаев омикрон-штамма
Фото: ReutersReuters

Согласно информации шотландского правительства, четыре случая были обнаружены в Ланаркшире, а еще два в районе Большого Глазго и Клайда.

В настоящее время устанавливается откуда новый штамм мог оказаться в стране, а также с кем в последние недели контактировали заболевшие.

Секретарь кабинета министров по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Шотландии Хамза Юсуф заявил, что это «тревожное время» для шести пациентов с новым вариантом коронавируса.

«Все получат помощь и поддержку экспертов, а Министерство общественного здравоохранения Шотландии во всех случаях предпримет усиленное отслеживание контактов. <…> Это поможет установить происхождение вируса и определить других людей, с которыми они (пациенты - Прим. ред.) контактировали в последние недели», — подчеркнул Юсуф.

ВОЗ бьет тревогу из-за распространения омикрон-штамма

Впервые новый штамм был выявлен в ЮАР. По данным ВОЗ, «Омикрон» может может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

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