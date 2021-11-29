Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили как высокую вероятность дальнейшего распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом пишет «Прайм».
Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Предполагается, что он заразнее всех прежних штаммов. ВОЗ присвоила ему статус «варианта, вызывающего обеспокоенность».
Из-за распространения омикрон-штамма коронавируса Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.
По данным ВОЗ, глобальный риск, связанный с распространением новой мутации COVID-19, оценивается как «очень высокий».
«Вероятность потенциального дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне высока… Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом «омикрон», считается очень высоким», - пояснили в ВОЗ.