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ВОЗ бьет тревогу из-за распространения омикрон-штамма

Алиса Селезнёва
1 час назад

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили как высокую вероятность дальнейшего распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом пишет «Прайм».

Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Предполагается, что он заразнее всех прежних штаммов. ВОЗ присвоила ему статус «варианта, вызывающего обеспокоенность».

Из-за распространения омикрон-штамма коронавируса Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Шотландия зафиксировала шесть случаев омикрон-штамма

По данным ВОЗ, глобальный риск, связанный с распространением новой мутации COVID-19, оценивается как «очень высокий».

«Вероятность потенциального дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне высока… Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом «омикрон», считается очень высоким», - пояснили в ВОЗ.

При этом в организации подчеркнули, что пока не было зафиксировано ни одного случая смерти из-за нового штамма коронавируса.
В мире,Видео,ВОЗ,
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