Китаянка переплыла Амур ради работы в России

«Как установлено в ходе дознания, иностранная гражданка, находясь на территории КНР в городе Хэйхэ, решила незаконно пересечь государственную границу с целью последующего трудоустройства в России. Летом 2021 года в дневное время гражданка КНР приобрела билет на теплоход и совершила прогулочный рейс, где визуально определила место максимального приближения к российскому берегу. В тот же день, в вечернее время суток женщина вновь приобрела билет на теплоход», – говорится в сообщении прокуратуры Амурской области.