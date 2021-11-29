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Китаянка переплыла Амур ради работы в России

Елена Прошина
27 минут назад

23-летняя гражданка Китая спрыгнула с теплохода, чтобы доплыть по Амуру из Хэйхэ до Благовещенска и устроиться на работу в России. Женщину ожидает суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приамурья.

Китаянка переплыла Амур ради работы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жительницу Китая обвиняют по части 1 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством России). Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

«Как установлено в ходе дознания, иностранная гражданка, находясь на территории КНР в городе Хэйхэ, решила незаконно пересечь государственную границу с целью последующего трудоустройства в России. Летом 2021 года в дневное время гражданка КНР приобрела билет на теплоход и совершила прогулочный рейс, где визуально определила место максимального приближения к российскому берегу. В тот же день, в вечернее время суток женщина вновь приобрела билет на теплоход», – говорится в сообщении прокуратуры Амурской области.

Уточняется, что во время вечерней прогулки на теплоходе, когда судно проходило недалеко от Благовещенска, китаянка спрыгнула в реку и вплавь пересекла государственную границу, которая проходит по линии главного фарватера реки Амур.

Задержали нелегалку российские пограничники. Уголовное дело направили в Благовещенский городской суд.

Ранее 24 октября пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса с двумя его друзьями. Литовцев обвинили в нарушении российской границы.
В мире,РИА Новости,
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