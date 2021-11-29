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Новый очаг коронавируса найден на границе с Россией - в Китае

Газета.Ru
23 минуты назад

В Китае 28 ноября был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 — в городском округе Хулунбуире. Он находится на границе с Россией, в северном автономном районе Внутренняя Монголия, другой — в юго-западной провинции Юньнань. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Госкомитета здравоохранения страны.

Новый очаг коронавируса найден на границе с Россией
Фото: ReutersReuters

На территории Хулунбуира расположен пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия-Забайкальск, через него проходит активный товарообмен.

В Хулунбуире ввели жесткие меры ограничений. Жителям запрещено покидать город, общественный транспорт не функционирует. Закрыто большинство заведений и учреждений.

ВОЗ: у переболевших COVID-19 высокий риск заразиться «омикроном»

12 сентября также был выявлен новый очаг заражения коронавирусом в КНР. Китайский госкомитет здравоохранения заявил, что 19 случаев COVID-19 отмечены в провинции Фуцзянь на востоке страны. Всего за сутки в Китае выявили 46 новых заболевших.

Член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс, которая приезжает в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными вспышки вируса в КНР.
В мире,ВОЗ,Интерфакс,
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