Антиваксер попросил о прививке перед смертью в Британии

Он не хотел вакцину Covid, потому что её тестировали на животных. Он прочитал, что это делали и Pfizer-BioNTech, и Moderna, и Johnson & Johnson. Но он умолял о вакцине, когда уже находился в реанимации, прежде чем перейти на систему жизнеобеспечения. Врачи сказали, что было уже слишком поздно, — поделилась Эмма Стил.