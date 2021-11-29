Байден назвал «омикрон»-штамм «поводом для беспокойства»

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с обнаружением нового штамма коронавируса. По его словам, «омикрон»-штамм — повод для беспокойства, но не для паники, заявил глава Белого дома на выступлении, посвящённом ситуации с пандемией.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press CNP/AdMedia/Global Look Press

Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие учёные. <...> Мы будем бороться и победим этот новый вариант [коронавируса], — заявил Байден.

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При этом власти Штатов пока не считают, что от нового штамма нужны новые вакцины. Байден считает, что сначала нужно выяснить, насколько существующие вакцины защищают от нового варианта инфекции.

Пройдет несколько недель прежде, чем мы узнаем всё необходимое о том, как сильно существующие вакцины защищают от нового варианта [коронавируса]. <...> Наша команда медицинских специалистов считает, что вакцины продолжат обеспечивать [необходимый] уровень защиты от тяжёлого течения болезни. В качестве дополнительной защиты, пожалуйста, надевайте маски, — сказал президент.

По словам Байдена, на сегодня пока не требуется никаких дополнительных мер для реагирования на «омикрон»-штамм. Но если они всё-таки понадобятся, то власти ускорят разработку вакцин и их распределение.

Я хочу повторить. [Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони] Фаучи считает, что нынешние вакцины обеспечивают, по крайней мере, какую-то защиту от нового штамма, а бустерные дозы значительно усиливают эту защиту. Мы пока не считаем, что потребуются дополнительные меры, — пояснил глава Белого дома.

Какие-либо новые ограничения для въезда в США в связи с обнаружением нового штамма Байден также не видит необходимости вводить. Так же, как и объявление локдауна.

Потому что <...>, если люди вакцинированы и носят маски, нет необходимости в локдаунах, — обозначил свою позицию политик.