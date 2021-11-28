Украина потребовала от Берлина компенсацию за утраченные культурные ценности

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что Киев имеет полное право рассчитывать на компенсацию со стороны Германии как за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, так и за бесценный архив Баха, бескорыстно переданный ФРГ 20 лет назад. Об этом сообщает агентство «Укринформ».