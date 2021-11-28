Украина потребовала от Берлина компенсацию за утраченные культурные ценности

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что Киев имеет полное право рассчитывать на компенсацию со стороны Германии как за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, так и за бесценный архив Баха, бескорыстно переданный ФРГ 20 лет назад. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
«Немецкому правительству было подчеркнуто, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС», — говорится в Письме Мелька представителю Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель.
Посол также отказался участвовать в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива нот Иоганна Себастьяна Баха, который в 2001 году был передан правительству Герхарда Шредера.
Ранее стало известно, что коллекция скифского золота, которая по решению апелляционного суда Амстердама должна быть передана Украине, пока остается в Нидерландах.