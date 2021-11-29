Власти ФРГ обратились к США с просьбой по "Севпотоку-2"

Правительство ФРГ считает, что "Северный поток - 2" не угрожает Украине

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Власти ФРГ призывают американских политиков отказаться от санкций против партнеров «Северного потока — 2». Берлин считает, что санкции только подорвут доверие к правительству США, а также поставят под угрозу договоренности, достигнутые в июле. Летом США и ФРГ договорились, что будут защищать Украину в вопросах поставок газа, а также не допустят использования газопровода в качестве политического оружия.

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Немецкое правительство обратилось к американскому конгрессу с тем, чтобы США не вводили санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Власти ФРГ подчеркивают, что газопровод не представляет угрозу для Киева, пишет Axios со ссылкой на документы.

«Мы обеспокоены тем, что возобновленные односторонние действия конгресса <...> серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России», — говорится в документе посольства ФРГ в Вашингтоне.

При этом Берлин подчеркивает, что остается привержен двусторонним договоренностям от 21 июля о необходимости «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях». Тем не менее отмечается, что «Северный поток — 2» не несет угрозу Киеву, пока через украинскую территорию проводится транзит газа.

Берлин добавляет, что выполнение этих договоренностей «является лучшим способом защиты интересов Украины» и «гарантирует, что Россия не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия».

Но американские санкции, как считает правительство ФРГ, «подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины». В итоге эти «санкции могут нанести ущерб трансатлантическому единству», считают в Германии.

«В настоящее время Россия выполняет все обязательства по поставкам, включая соглашение с Украиной о транзите газа, но она могла бы сделать больше. Недавние заявления [президента России Владимира] Путина об увеличении поставок в европейские газовые хранилища — это шаг в правильном направлении», — пишут авторы документа от 19 ноября.

При этом Германия расписывает шаги, которые предпримет против России. В частности, будут сделаны «решительные публичные заявления», «оценка [возможности] ограничения или при необходимости приостановки некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией».

На этой неделе вступили в силу санкции США против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin. Они связаны с российским проектом «Северный поток — 2».

При этом американские власти не намерены останавливаться — Вашингтон будет вводить дополнительные экономические ограничения, заявил позднее представитель Госдепа США Нед Прайс. Конгресс настаивает на том, чтобы в оборонном бюджете США на 2022 году были прописаны санкции против газопровода.

В то же время в Белом доме хотят через демократов исключить такие пункты из бюджета страны и предотвратить введение санкций против немецких фирм, пишут американские СМИ.

В Кремле отнеслись к санкциям негативно. «Санкции по «Северному потоку» — это продолжение того санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва считает такие действия «незаконными, неправильными, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог» с американской стороной.

На сегодняшний день газопровод достроен. Он проходит сертификацию, чтобы можно было начать прокачку топлива. Но в середине ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) объявило о приостановлении этого процесса. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании.