Америке предрекли «ужас» из-за союза Китая и России

Если Россия объединится с Китаем, то мировому господству США придет конец. Об этом заявила научный сотрудник Общества им. Генри Джексона, эксперт по России Изабель Соукинс британскому таблоиду The Sun.
Она отметила, что напряженность между Россией и Западом достигла точки кипения.
Ранее Москва заявила об усилении сотрудничества с Пекином в военном плане, напомнила эксперт. По ее мнению, это объединение вызовет панику на Западе и обернется для него «ужасом» в военном отношении.
Такой союз представляет угрозу для США, поскольку они не смогут бороться с Россией и Китаем в одиночку, объяснила Соукинс. Для этого Вашингтону понадобится помощь западных партнеров. По прогнозам эксперта, в первую очередь США обратятся к Великобритании.
Отношения России и Запада сильно обострились из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Кроме того, в западных СМИ все чаще появляются сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.