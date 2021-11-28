Америке предрекли «ужас» из-за союза Китая и России

Если Россия объединится с Китаем, то мировому господству США придет конец. Об этом заявила научный сотрудник Общества им. Генри Джексона, эксперт по России Изабель Соукинс британскому таблоиду The Sun.

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Она отметила, что напряженность между Россией и Западом достигла точки кипения.

Ранее Москва заявила об усилении сотрудничества с Пекином в военном плане, напомнила эксперт. По ее мнению, это объединение вызовет панику на Западе и обернется для него «ужасом» в военном отношении.

Такой союз представляет угрозу для США, поскольку они не смогут бороться с Россией и Китаем в одиночку, объяснила Соукинс. Для этого Вашингтону понадобится помощь западных партнеров. По прогнозам эксперта, в первую очередь США обратятся к Великобритании.