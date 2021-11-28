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США предрекли «ужас» из-за союза Китая и России

Ювелина Бернст
12 минут назад

Если Россия объединится с Китаем, то мировому господству США придет конец. Об этом заявила научный сотрудник Общества им. Генри Джексона, эксперт по России Изабель Соукинс британскому таблоиду The Sun.

Америке предрекли «ужас» из-за союза Китая и России
Фото: ReutersReuters

Она отметила, что напряженность между Россией и Западом достигла точки кипения.

Ранее Москва заявила об усилении сотрудничества с Пекином в военном плане, напомнила эксперт. По ее мнению, это объединение вызовет панику на Западе и обернется для него «ужасом» в военном отношении.

Такой союз представляет угрозу для США, поскольку они не смогут бороться с Россией и Китаем в одиночку, объяснила Соукинс. Для этого Вашингтону понадобится помощь западных партнеров. По прогнозам эксперта, в первую очередь США обратятся к Великобритании.

В США заявили о принадлежности Украины России

Отношения России и Запада сильно обострились из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Кроме того, в западных СМИ все чаще появляются сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

В мире,Дмитрий Песков,
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