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«По российским оккупантам — огонь!». На Украине возбудили уголовное дело против журналиста из-за выстрела по Донбассу

Газета.Ruиещё 1
21 минуту назад

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов выложил видео, на котором он делает выстрел из гаубицы в сторону ополченцев. В подписи к нему он признался, что может быть «причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели убийц украинского народа». На Украине уже возбудили уголовное дело и начали проверку.

«По российским оккупантам — огонь!» На Украине возбудили дело из-за выстрела по Донбассу
Фото: ReutersReuters

Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело после того, как журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором стреляет из гаубицы в сторону ополченцев.

Видео дня

"Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены, как и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению", - говорится в сообщении ГБР.

Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, на котором он делает выстрел в сторону неподконтрольной Киеву территории. Бутусов не является военнослужащим ВСУ.

"За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий, по российским оккупантам - огонь! Выстрел!", - сказал он перед выстрелом.

Сам ролик Бутусов подписал так: "Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе - но исключительно к гибели... убийц украинского народа". Бутусов не уточнил, когда и где был записан ролик.

Действия Бутусова проверят по статьям "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" и "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", сообщили в ГБР. Пока журналисту никаких обвинений не предъявлено. По версии следствия, событие произошло вне зоны конфликта в Донбассе. Выстрел Бутусова уже осудили в минобороны Украины и в делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, написало РИА "Новости".

Поступок Бутусова, указывает на то, что его совершил "не очень умный человек", который решил попиариться. Такое мнение выразил в комментарии РЕН ТВ первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Это потенциальный преступник. Если он может себе позволить такое [на камеру], значит, он и в жизни может себе позволить такое. И используется запрещенное на юго-востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями вооружение", - сказал сенатор.

По его словам, следственные органы в самопровозглашенной ДНР имеют все основания для возбуждения против Бутусова уголовного дела.

"И рано или поздно он ответит по суду за свои деяния и горько пожалеет о той глупости, которую он сотворил", - заявил Джабаров.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале выступил в оправдание Бутусова: "Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".

Сам Бутусов считает, что дело, возбужденное против него ГБР, - это месть президента Украины Владимира Зеленского.

"По мнению президента, именно я обнародовал видео с Bayraktar и тем самым привел к смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). Выстрел из пушки, который был когда-то сделан, это теперь повод для эскалации, хотя я и написал, что это было давно… Я не собираюсь куда-то уезжать из страны, я останусь здесь", - цитирует Бутусова РИА "Новости".

В мире,Александр Коц,Владимир Зеленский,Юрий Бутусов,Владимир Джабаров,Министерство обороны,Комитет Совета Федерации по международным делам,РЕН ТВ,РИА Новости,
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