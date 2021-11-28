Назван диагноз Саакашвили

«У пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», - сказала Джишкариани.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году и получил украинское гражданство. На родине по двум уголовным делам его заочно приговорили к трем и шести годам заключения. После ареста экс-президент объявил голодовку, во время которой его здоровье пошатнулось. Его перевели сначала в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь в Гори.