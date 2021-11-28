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Назван диагноз Саакашвили

Елена Прошина
25 минут назад

Глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани, который в качестве главы врачебного консилиума, осматривавшего грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, сообщила его диагноз. Об этом сообщает ТАСС.

Назван диагноз Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», - сказала Джишкариани.

По ее словам, Саакашвили требуется стационарное мультидисциплинарное реабилитационное лечение.

Напомним, что экс-президент вернулся в Грузию в преддверии первого тура местных муниципальных выборов. Грузинские правоохранители задержали его 1 октября 2021 года.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году и получил украинское гражданство. На родине по двум уголовным делам его заочно приговорили к трем и шести годам заключения. После ареста экс-президент объявил голодовку, во время которой его здоровье пошатнулось. Его перевели сначала в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь в Гори.

В мире,Михаил Саакашвили,
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