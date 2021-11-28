Назван способ защититься от нового штамма "омикрон"

Данные, которые поступают из Южной Африки, говорят о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" более заразный, чем выявленные ранее штаммы, в том числе "дельта", и защититься от него поможет бустерная доза вакцины от COVID-19, считают в медицинских организациях США.

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Предположения о более высокой заразности вируса основаны на том, насколько быстро вирус нового типа распространяется, особенно при физическом контакте, рассказал глава Национального института здравоохранения Минздрава США Фрэнсис Коллинз в эфире CNN.

В свою очередь руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи обратил внимание на ревакцинацию от коронавируса, которая может дать "очень, очень важное преимущество" при встрече организма со штаммом "омикрон". За рубежом такая прививка называется бустерной, в России ее делают не ранее чем через шесть месяцев после первого цикла вакцинации.