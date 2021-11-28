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Business Insider: Россия доказала Западу, что Украина принадлежит ей

Ювелина Бернст
20 минут назад

Россия доказала, что готова нести значительные издержки, чтобы предотвратить ориентацию Украины на Запад. Об этом написал обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.

В США заявили о принадлежности Украины России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы. А вот Соединенные Штаты не заинтересованы в Киеве, считает Глэзер, сомневаясь в том, что американский лидер Джо Байден собирается отправлять свой народ сражаться и умирать за Украину.

Риторика администрации Байдена, в частности предоставление Киеву гарантии квазибезопасности, опасна и увеличивает риск втягивания США в войну с Россией - ядерной державой, отметил автор статьи.

Кроме того, вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы альянса к российским рубежам, что Москва будет стараться предотвратить любыми способами, полагает Глэзер.

Эксперт назвал сложность для российской армии в войне с Украиной

Учитывая все вышесказанное, он призвал Белый дом оценить все риски и определиться, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности США.

По мнению Глэзера, следует отказаться от конфронтации с Россией на Украине и не создавать предпосылки для ядерного конфликта.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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