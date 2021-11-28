В США заявили о принадлежности Украины России

Россия доказала, что готова нести значительные издержки, чтобы предотвратить ориентацию Украины на Запад. Об этом написал обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.

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Он отметил, что годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы. А вот Соединенные Штаты не заинтересованы в Киеве, считает Глэзер, сомневаясь в том, что американский лидер Джо Байден собирается отправлять свой народ сражаться и умирать за Украину.

Риторика администрации Байдена, в частности предоставление Киеву гарантии квазибезопасности, опасна и увеличивает риск втягивания США в войну с Россией - ядерной державой, отметил автор статьи.

Кроме того, вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы альянса к российским рубежам, что Москва будет стараться предотвратить любыми способами, полагает Глэзер.

Учитывая все вышесказанное, он призвал Белый дом оценить все риски и определиться, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности США.