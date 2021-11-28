Белоруссия прикрылась Россией перед Западом

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предупредил Евросоюз, что ему не стоит втягивать НАТО в решение миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он напомнил, что у Минска есть союзник в этом вопросе — Россия.

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«Если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник — Россия», — приводит слова Александра Вольфовича РИА «Новости».

Госсекретарь Совбеза Беларуси также отметил, что Минск не видит угрозы со стороны беженцев. По его мнению, попытка мигрантов прорваться в Польшу — это «защитная реакция доведенных до отчаяния людей».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и НАТО планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По ее словам, декларация нужна для обновления политических обязательств и укрепление партнерства между ЕС и Североатлантическим альянсом.